Мініфраструктури звернеться до суду через проблеми з концесією порту Херсона

Міністерство інфраструктури України провело вдалий тендер щодо концесії морського порту Херсона, втім процес було зупинено ухвалою київського апеляційного суду. Тепер міністерство має намір оскаржити судове рішення.

Феміда має пам'ятати, що Конституція визначає верховенство права та незалежність суду як головні принципи демократичної держави, наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму фейсбуці.

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Якщо ми хочемо, щоб світові інвестори повірили і прийшли в Україну, то саме рівень роботи судової системи буде визначальним у цьому питанні,

– наголосив Криклій.

Крім того, він похвалився успішними концесійними конкурсами морських портів Херсона та Ольвії. Мовляв, за це дякували навіть ті учасники конкурсу, які в ньому програли.

"Неймовірно, але факт. Це не лише найвища оцінка чесності, а й репутаційний здобуток для держави. Ми прагнемо залучити у портову галузь концесіонерів, які готові інвестувати у розвиток українських портів та мають ресурси для цього", – заявив міністр інфраструктури.

Концесія порту "Херсон": коротко

Концесійний конккурс було проведено у січні, а його переможцем стала компанія ТОВ "Рисоіл-Херсон". Вона мала намір вкласти у "Херсон" 300 мільйонів гривень, а також мав заплатити за концесію 12 мільйонів гривень.

В уряді очікують, що концесія порту дозволить залучити 1,3 мільярда гривень інвестицій у портову інфраструктуру, а державі – 14,3 мільярда гривень нових податків.

Що таке концесія?Концесія – це передача об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді в тимчасову експлуатацію концесіонеру. Ним може бути інша держава, іноземна фірма чи приватна особа. Концесіонер сплачує платіж за користування об'єктом.