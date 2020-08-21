Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли планують підвищити мінімальну заробітну плату. Він переконав, що це нормально впливатиме на українську економіку і не тиснутиме на інфляцію.

Про те, що підвищення заплановані на січень та липень 2021 року глава уряду розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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Відтак, вже в кінці січня – на початку лютого 2021 року українці отримають мінімальну зарплату у розмірі 6 тисяч гривень.

Так ми частково простимулюємо сезонне післяноворічне падіння споживчого попиту в цей період,

– пояснив Шмигаль.

Також він додав, що подальше підвищення заплановане на липень 2021 року. Якраз тоді, коли люди планують відпустки та "ділове життя в країні завмирає".

"В обох випадках, економіка не отримає надмірного інфляційного тиску", – запевнив Шмигаль.

Довідка. Зараз мінімальна зарплата у держбюджеті – 2020 складає 4723 гривень. Володимир Зеленський звернувся до уряду та закликав нардепів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати на майже 6% з 1 вересня. Відтак вона складатиме 5 тисяч гривень.

За його словами, в уряді проаналізували наслідки й переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати. І підняття з 4723 гривень до 5000 гривень буде майже непомітним цьогоріч як для економіки країни, так і для людей.

Для чого це роблять

Він пояснив, що через низку інфляцію в Україні низька інфляція сповільнюється споживчий попит та економіка "охолоджується". Це передує економічній кризі.

Тоді починаються проблеми у підприємств з зарплатами, у банківської системи з обіговим капіталом, потім настають банкрутства. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит,

– підкреслив Шмигаль.

Кроки уряду