"Мінімалка" у 2021 році: коли заплановані наступні підвищення
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли планують підвищити мінімальну заробітну плату. Він переконав, що це нормально впливатиме на українську економіку і не тиснутиме на інфляцію.
Про те, що підвищення заплановані на січень та липень 2021 року глава уряду розповів в інтерв'ю Укрінформу.
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Відтак, вже в кінці січня – на початку лютого 2021 року українці отримають мінімальну зарплату у розмірі 6 тисяч гривень.
Так ми частково простимулюємо сезонне післяноворічне падіння споживчого попиту в цей період,
– пояснив Шмигаль.
Також він додав, що подальше підвищення заплановане на липень 2021 року. Якраз тоді, коли люди планують відпустки та "ділове життя в країні завмирає".
"В обох випадках, економіка не отримає надмірного інфляційного тиску", – запевнив Шмигаль.
За його словами, в уряді проаналізували наслідки й переваги поступового збільшення рівня мінімальної зарплати. І підняття з 4723 гривень до 5000 гривень буде майже непомітним цьогоріч як для економіки країни, так і для людей.
Для чого це роблять
Він пояснив, що через низку інфляцію в Україні низька інфляція сповільнюється споживчий попит та економіка "охолоджується". Це передує економічній кризі.
Тоді починаються проблеми у підприємств з зарплатами, у банківської системи з обіговим капіталом, потім настають банкрутства. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит,
– підкреслив Шмигаль.
Кроки уряду
- Перший крок у цьому напрямку – допомога пенсіонерам.
- Наступний крок, за словами прем'єр-міністра, має стати підвищення мінімальної зарплати.