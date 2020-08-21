В Україні піднімуть мінімальну зарплату у три етапи до 6 500 гривень, якщо Рада підтримає ініціативу.

Мінімальну зарплату підвищать

Наразі "мінімалка" в Україні становить 4 723 гривні. Її підвищили у січні цього року і планували не змінювати. Але напередодні місцевих виборів президент Зеленський запропонував підвищити мінімальну зарплату.

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Етапи підвищення

до 5 тисяч гривень у вересні 2020;

до 6 тисяч гривень у січні 2021;

до 6,5 тисяч гривень у липні 2021.

Депутати зберуться на позачергове засідання 25 серпня, щоб розглянути цю пропозицію. 24 канал розбирався чи підвищення "мінімалки" принесе користь українцям.

Чи є в Україні передумови для підвищення зарплати

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що перший етап підвищення зарплати для держпрацівників обійдеться державі в 5 мільярдів гривень. Аналітики Київської економічної школи називають суму в 4 мільярди. Знайти гроші планують за рахунок економії з обслуговування держборгу.

"Можливо, через економію з обслуговування державного боргу знайдуться кошти. Хоча я би при дефіциті у 7,5%, не говорив би про якусь економію на обслуговуванні державного боргу", – сказав депутат.

Як пояснив 24 каналу Василь Матій, фінансовий експерт та партнер iplan.ua, основою для підвищення мінімальної зарплати є підвищення ефективності праці, яка своєю чергою є ознакою росту ВВП.

Прогнозують, що у 2020 ВВП України впаде на 6% за консенсус-прогнозом Мінекономіки. Експерти МВФ вважають, що падіння буде ще глибшим – 8,2%.

Якими є наслідки підняття зарплати

Експерт Василь Матій називає головні наслідки підняття мінімальної зарплати. Перше, це інфляція, яка призводить до зростання цін та знецінення грошей. Тож підняття зарплати може частково нівелюватися інфляцією.

Друге, це тінізація економіки. Податкове навантаження і так змушує частину економіки перебувати в тіні, а значну частину роботодавців переводити своїх найманих працівників на ФОПів.

Зауважимо, що перший етап підняття до 5 тисяч (це 5,8%) суттєво не змінить ситуації, але подальші підвищення до 6 тисяч (20%) та 6,5 тисяч (ще 8,3%) можуть відчутно збільшити інфляцію та тінізацію.

На думку Василя Матія, підняття "мінімалки" може призвести до масового переведення працівників на ФОП, тим більше, що зараз багато хто практикує віддалену роботу. Відповідно держорганам буде важче перевірити чи справді людина займається підприємницькою діяльність чи це найманий працівник, якого перевели на ФОП, щоб платити нижчі податки.

Податки ФОПа та найманого працівника: ФОП на третій групі (можуть співпрацювати з юридичними компаніями) сплачує лише 5% від свого доходу та ЄСВ від "мінімалки".



Натомість за працівника роботодавець сплачує 22% (ЄСВ) та вираховує ще 18% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір) із зарплати. Тож різниця суттєва.

Ще одним негативним наслідком є збільшення тиску на підприємства.

"Значна частина підприємств, які планували капітальні інвестиції у 2021 році, ймовірно, не зможуть це зробити, бо багато коштів піде на утримання персоналу. Тож не буде можливості здійснювати інвестиції, тобто збільшувати інтенсивність виробництва," – пояснює Василь Матій.

Водночас експерт додає, що вторинні наслідки підвищення також тиснутимуть на бюджет. Зокрема, інфляція призведе до індексації пенсій. А оскільки Пенсійний фонд є дефіцитним, потрібно буде наповнювати його за держкошт.

Важливо відзначити, що багато податків та зборів прив’язані до мінімальної зарплати. Із її підвищення зросте ЄСВ для ФОПів, податок на нерухомість, збір на паркування авто, транспортний податок, туристичний збір тощо. Тож, можливо, частина населення відчує покращення.

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Індекс Кейтца як аргумент для підвищення

Індекс Кейтца показує співвідношення мінімальної та середньої зарплати. Його інколи використовують як показник з боротьби з бідністю. Міжнародна організація праці рекомендує, щоб цей показник був на рівні 50%, для ЄС орієнтиром є показник у 60%.

Наразі в Україні індекс Кейтца становить 41%, що нижче за бажаний орієнтир. Але фінансовий експерт Василь Матій вважає, що цей індекс не відображає справжньої ситуації в Україні.

Я думаю, що в нас просто високий рівень тінізації економіки, з якою треба боротися,

– пояснив Матій.

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Як змінювалася мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні постійно зростає, але через падіння гривні у доларах зарплата "стрибає". Динаміку росту мінімальної зарплати в доларах можна побачити на графіку.

Мінімальна зарплата в Україні – одна з найнижчих у світі. Але через постійну ротацію влади, непослідовність реформ та інші чинники, в України немає змоги стрімко підвищити зарплату. У 2017 вдалося підняти "мінімалку" удвічі з 1600 до 3200 за місяць. Проте це було обґрунтовано, оскільки напередодні інфляція за 2 роки склала 79%, тож "мінімалка" просто наздогнала зростання середньої зарплати, пишуть експерти в матеріалі Економічної правди.

Середня зарплата в Україні

У липні середня зарплата, за даними Держстату, склала 11 579 гривень. Традиційно найвища зарплата у місті Києві. Натомість найменше отримують мешканці Чернівецької області.