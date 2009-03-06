Міністерське повернення?

Кажуть все нове-добре забуте старе? Бориса Тарасюка можуть знову призначити міністром закордонних справ.

Принаймні саме цю кандидатуру коаліція рекомендуватиме Президентові для внесення у парламент. Саме таку позицію в унісон підтверджують голови фракцій БЮТ та НУ-НС, а також депутати.Втім, сам Тарасюк до свого чергового призначення ставиться доволі скептично. Політик вважає малоймовірною свою роботу в МЗС, адже у нього дещо розходяться бачення зовнішньої політики з Президентом Ющенком, а також главою його Секретаріату Віктором Балогою. Саме через це, переконаний політик, Президент не вноситиме його кандидатуру на розгляд ради.Як відомо, прерогатива у визначенні кандидатури чільника МЗС, за рішенням Юлії Тимошенко, належить саме блоку НУ-НС. Однак соратники прем’єрки не приховують - особа Бориса Тарасюка їх влаштовує. Як заявив депутат від БЮТ Андрій Шкіль, лідер народного руху Тарасюк - це адекватна та більш професійна заміна Огризкові.