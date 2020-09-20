Міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив, чому в проєкті державного бюджету на 2021 рік збільшили видатки на такі органи, як Офіс Президента та ДБР. За його словами, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням НАБУ.

Через те, що Антикорупційне бюро створили ще в 2015 році і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований – вони його чітко розуміють та індексують на рівень інфляції. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте також На Офіс Президента у бюджеті виділять більше грошей, бо є "диспропорція", – міністр

Сергій Марченко зазначив, що ДБР – орган, який був створений нещодавно. У них немає абсолютного забезпечення комп'ютерною технікою та не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання технічне, розповів міністр фінансів.

"Напевне, за 5 – 6 років президенти України не вважали за необхідне турбуватися про Офіс Президента, зокрема, думати про видатки. Через це рівень зарплат працівників ОП значно нижчий у порівнянні з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради", – пояснив він ситуацію із видатками на Офіс Зеленського.

Водночас Марченко підкреслив, що в Офісі Президента вже заявили про готовність скоротити штат на 10%, щоб зменшити видатки. А також внести це скорочення у проєкт держбюджету між 1 і 2 читанням.

Головні цифри проєкту державного бюджету на 2021 рік

Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.

закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік. На зарплати військовим та правоохоронцям виділять 131 мільярд. Тобто на 8,3 мільярда гривень більше, ніж у 2020 році.

На освіту планують витратити 174 мільярди гривень. У порівнянні з 2020 роком на 34 мільярди гривень більше. У бюджеті планують і доплати вчителям – 21,2 мільярда гривень.

планують витратити 174 мільярди гривень. У порівнянні з 2020 роком на 34 мільярди гривень більше. У бюджеті планують і доплати вчителям – 21,2 мільярда гривень. Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж у 2020 році. Загалом у 2021 році на фінансування системи охорони здоров'я передбачили 4,2% ВВП.

– 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж у 2020 році. Загалом у 2021 році на фінансування системи охорони здоров'я передбачили 4,2% ВВП. На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року.

витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року. Видатки для пенсійного фонду – 204 мільярди гривень.

– 204 мільярди гривень. Програма "Велике будівництво" ( розвиток дорожньої інфраструктури ) – 150 мільярдів гривень.

) – 150 мільярдів гривень. На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень.



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу