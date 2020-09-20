Міністр фінансів пояснив збільшення видатків на Офіс Президента та ДБР
Міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив, чому в проєкті державного бюджету на 2021 рік збільшили видатки на такі органи, як Офіс Президента та ДБР. За його словами, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням НАБУ.
Через те, що Антикорупційне бюро створили ще в 2015 році і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований – вони його чітко розуміють та індексують на рівень інфляції. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
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Сергій Марченко зазначив, що ДБР – орган, який був створений нещодавно. У них немає абсолютного забезпечення комп'ютерною технікою та не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання технічне, розповів міністр фінансів.
"Напевне, за 5 – 6 років президенти України не вважали за необхідне турбуватися про Офіс Президента, зокрема, думати про видатки. Через це рівень зарплат працівників ОП значно нижчий у порівнянні з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради", – пояснив він ситуацію із видатками на Офіс Зеленського.
Водночас Марченко підкреслив, що в Офісі Президента вже заявили про готовність скоротити штат на 10%, щоб зменшити видатки. А також внести це скорочення у проєкт держбюджету між 1 і 2 читанням.
Головні цифри проєкту державного бюджету на 2021 рік
- Видатки на безпеку та оборону закладають на рівні 267 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше від плану зі змінами на 2020 рік.
- На зарплати військовим та правоохоронцям виділять 131 мільярд. Тобто на 8,3 мільярда гривень більше, ніж у 2020 році.
- На освіту планують витратити 174 мільярди гривень. У порівнянні з 2020 роком на 34 мільярди гривень більше. У бюджеті планують і доплати вчителям – 21,2 мільярда гривень.
- Видатки на медицину – 156 мільярдів гривень, що на 27,5 мільярдів більше, ніж у 2020 році. Загалом у 2021 році на фінансування системи охорони здоров'я передбачили 4,2% ВВП.
- На соціальний захист населення витратять 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярда гривень більше у порівнянні з планом 2020 року.
- Видатки для пенсійного фонду – 204 мільярди гривень.
- Програма "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) – 150 мільярдів гривень.
- На програму підтримки малого та середнього бізнесу у бюджеті закладають 12 мільярдів гривень.
Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу