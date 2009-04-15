Міністр у вигнанні

Міністра охорони навколишнього природного середовища вигнали з засідання уряду.

А все через протести кримських татарів, які під стінами уряду вимагають виділити їм землю. Їхні проблеми та претензії відомство мало добай вивчити - натомість проігнорувало. За це Тимошенко вказала Георгію Філіпчуку на двері. Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Тому я прошу вас зараз - беріть свою команду, ідіть будь ласка до людей, потім, повернетеся на засідання уряду." Не вплинули на прем'єрку і пояснення міністра, який запевняв, що питання вже вирішують його заступники. Георгій Філіпчук (міністр охорони навколишнього природного середовища): "Зараз працюють люди на місці, я готовий зараз зразу вийти до них, це ініціативна група, ну не мітинговим шляхом, а зараз вона працює в будинку уряду. На цьому тижні, а також на тому тижні я і члени урядової комісії виїжджають на Крим." Міністр таки зустрівся з пікетувальниками, проте порозуміння знайти не вдалось. Незважаючи на те, що татари стоять під урядом вже третій день, урядовці за цей час лише створили реєстри випадків незаконного захоплення землі та тих хто претендує на неї. Відтак, вирішувати свої проблеми пікетувальники збираються особисто з прем'єром. Ціна питання - понад дві тисячі гектарів землі у Криму.