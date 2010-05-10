Кошти будуть надходити із загальноєвропейського бюджету, а керування стабфондом буде здійснювати Єврокомісія.
Єлена Сальгадо (міністр фінансів Іспанії): “Головна причина, чому ми зібралися тут сьогодні, є вирішення питання стабільності євро, забезпечення фінансової стабільності Європи та Єврозони”.
За необхідності, сума може зрости в декілька разів. Зокрема країни Єврозони погодилися збільшити її до 440 мільярдів євро. Якщо до них приєднається і МВФ, то розмір стабілізаційного фонду складе 720-750 мільярдів євро.
Оллі Рен (комісар ЄС): “Наразі розмір стабілізаційного фонду складатиме 60 мільярдів євро. решта, а це 440 мільярдів, будуть виділятися країнами Єврозони за потреби. Окрім цього у створенні стабфонду візьме участь і МВФ, який зобов’язався надати половину суми з того, що готові фінансувати країни ЄС”.
Рішення про створення антикризового фонду було прийнято в ніч на 8 травня. Таким чином ЄС прагне підтримати європейські країни, які самостійно не можуть владнати зі зростанням державного боргу. Такі заходи, зокрема, необхідні для того, щоб не допустити подальшого падіння загальноєвропейської валюти.
Міністри фінансів країн ЄС домовилися створити стабілізаційний фонд
Наразі його розмір - 60 мільярдів євро.
Кошти будуть надходити із загальноєвропейського бюджету, а керування стабфондом буде здійснювати Єврокомісія.