Кошти будуть надходити із загальноєвропейського бюджету, а керування стабфондом буде здійснювати Єврокомісія.



Єлена Сальгадо (міністр фінансів Іспанії): “Головна причина, чому ми зібралися тут сьогодні, є вирішення питання стабільності євро, забезпечення фінансової стабільності Європи та Єврозони”.



За необхідності, сума може зрости в декілька разів. Зокрема країни Єврозони погодилися збільшити її до 440 мільярдів євро. Якщо до них приєднається і МВФ, то розмір стабілізаційного фонду складе 720-750 мільярдів євро.



Оллі Рен (комісар ЄС): “Наразі розмір стабілізаційного фонду складатиме 60 мільярдів євро. решта, а це 440 мільярдів, будуть виділятися країнами Єврозони за потреби. Окрім цього у створенні стабфонду візьме участь і МВФ, який зобов’язався надати половину суми з того, що готові фінансувати країни ЄС”.



Рішення про створення антикризового фонду було прийнято в ніч на 8 травня. Таким чином ЄС прагне підтримати європейські країни, які самостійно не можуть владнати зі зростанням державного боргу. Такі заходи, зокрема, необхідні для того, щоб не допустити подальшого падіння загальноєвропейської валюти.

