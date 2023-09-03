Власне, ролик з танками Leopard 2A4 у мережу виклало Міністерство оборони України. Цим відео хотіли продемонструвати, що байки Росії про знищені німецькі танки – лише байки.

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Leopard 2A4 готові до бою

Закон збереження Leopard. Кількість знищених Leopard у щоденних звітах російського міноборони ніяк не співвідноситься з кількістю танків Leopard 2A4 у ЗСУ,

– кажуть у Міноборони.

Міноборони показали багато німецьких Leopard 2A4: дивіться відео

А на ролику нам показують як самі танки, так і бійців 33-ї механізованої бригади. Вони, власне, використовують ці машини для деокупації рідної землі.

Звернімо увагу, що нашим захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони ворога. За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського, на неї ворог використав левову частку сил та часу.

ЗСУ просуваються на Півдні

Бригадний генерал взявся за порівняння всіх ліній оборони ворога. Розподіл був таким:

60% свого часу та ресурсів на спорудження першої лінії оборони;

по 20% вона витратила на другу та третю.

У росіян були надії, що з першою лінією оборони наші військові просто не зможуть впоратися. Так, впоратися з цим завданням було непросто, але захисники України таки змогли впоратися з завданням і рухаються вперед.

Ми зараз перебуваємо між першою і другою оборонними лініями,

– зауважив він.

Він додав, що наші захисники наступають по обидва боки прориву. Олександр Тарнавський зазначив, що військові закріплюються на звільненій під час нещодавніх боїв території.

У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відступ російських військ за їхню другу лінію оборони,

– додав Тарнавський.

Слід розуміти, що просуванню наших військових заважали величезні мінні поля. Тарнавський зазначив, що розчищенням шляху займалися піхотні сапери. Причому окупанти за мінними полями "просто стояли та чекали на українську армію".