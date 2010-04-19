Відповідний проект постанови Мінпаливенерго подало на розгляд уряду.

Відповідно до документу вкотре пропонується прив’язати вартість сировини до її митної вартості і встановити надбавку для нафти у розмірі 17 доларів за тонну без податку на додану вартість, для газового конденсату націнка буде вищою - 47 доларів.

Нагадаємо, наприкінці 2009 року попередній уряд вже намагався прив’язанти біржову ціну української нафти до митної вартості мотивуючи своє рішення штучно заниженими цінами на українську сировину, яка є доволі якісною. Щоправда, за рішенням суду за позовом компанії Укрнафта відповідну постанову Кабміну було скасовано.

