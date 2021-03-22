Мінцифра та Vodаfone Україна створять низку освітніх програм, присвячених цифровій безпеці, протидії кіберзагрозам та шахрайству.

Міністерство цифрової трансформації України та Vodаfone Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку цифрової грамотності українського суспільства.

Домовились співпрацювати у таких напрямках:

Освіта – розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.

Популяризація технічних знань, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.

Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).

У рамках національного проєкту Дія.Цифрова освіта ми плануємо навчити шість мільйонів українців цифрової грамотності за три роки. Партнерство з Vodafone наближає нас до стратегічної мети і відкриває ще більше безкоштовних освітніх можливостей для громадян,

– заявила заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

"Підписаний нами Меморандум з Міністерством цифрової трансформації України пришвидшить розвиток цифрової грамотності населення. Як лідер з інновацій ми не можемо залишатися осторонь процесів, що відбуваються у суспільстві. Тому вже почали роботу над створенням освітніх програм для різних аудиторій, наприклад, про цифрову безпеку, протидію кіберзагрозам та шахрайству. У рамках програми ми створимо універсальний базовий курс з математики для школярів та ширшої аудиторії. Також почнемо готувати спеціалістів у рідкісних сьогодні професіях, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки", – прокоментувала подію GR-директор Vodafone Україна Ольга Дейнега.