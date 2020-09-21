У понеділок, 21 вересня, анонім повідомив про мінування центрального залізничного вокзалу міста Києва. Через це його роботу довелося тимчасово обмежити.

Усіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали, повідомляє Укрзалізниця у своєму фейсбуці.

До слова Вибухівки не знайшли: дві станції метро в Києві закривали через фейкові замінування

Через анонімне повідомлення про мінування вокзалу правоохоронці взялися його перевіряти. Туди виїхали вибухотехніки, кінологи й працівники поліції.

Втім потяги продовжили курсувати за графіком, а посадку пасажирів здійснювали через переходи, прилеглі до центральної будівлі вокзалу.

Просимо вас зберігати спокій ті з розумінням поставитися до тимчасових незручностей,

– зазначили в Укрзалізниці.

Згодом там доповнили свій пост і зазначили, що роботу центрального київського вокзалу відновили. Наразі він працює в штатному режимі.

Важливо! В Україні можуть посилити відповідальність за фейкові повідомлення про замінування. Проєкт змін передбачає обов'язкову конфіскацію майна за таке правопорушення, а також тюремний термін від 4 до 8 років.



Також варто пам'ятати, що неправдиві повідомлення перешкоджають роботі правоохоронців. Вони змушені реагувати на кожне таке повідомлення, залучаючи до цього значні ресурси. У цей час інші громадяни можуть по-справжньому потребувати допомоги поліції.