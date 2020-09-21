Центральний вокзал Києва могли замінувати, людей евакуювали
У понеділок, 21 вересня, анонім повідомив про мінування центрального залізничного вокзалу міста Києва. Через це його роботу довелося тимчасово обмежити.
Усіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали, повідомляє Укрзалізниця у своєму фейсбуці.
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Через анонімне повідомлення про мінування вокзалу правоохоронці взялися його перевіряти. Туди виїхали вибухотехніки, кінологи й працівники поліції.
Втім потяги продовжили курсувати за графіком, а посадку пасажирів здійснювали через переходи, прилеглі до центральної будівлі вокзалу.
Просимо вас зберігати спокій ті з розумінням поставитися до тимчасових незручностей,
– зазначили в Укрзалізниці.
Згодом там доповнили свій пост і зазначили, що роботу центрального київського вокзалу відновили. Наразі він працює в штатному режимі.