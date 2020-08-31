Комісія Міністерства юстиції України підтвердила висновки експертиз у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, справу передано до суду.

Про це політолог, експерт Володимир Фесенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Раніше захист підозрюваних ставив під сумнів обґрунтованість висновків незалежного англійського експерта Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Івана Бірча. Як мене проінформували компетентні джерела в Мін'юсті, сьогодні комісія розглядала скаргу адвокатів захисту на експертизу, яка лежить в основі справи Шеремета і повністю залишила в силі висновки експерта, підтверджуючи їх законність і обґрунтування. Правда було зазначено на деякі технічні зауваження, але суть не змінилася", – розповів він.

При цьому експерт підкреслив, що розслідування по цій справі на завершальній стадії: "Воно передане в суд і тільки суд присяжних може встановити жирну крапку", – зазначив Фесенко.

Він також закликав суспільство знизити градус політизації цього процесу.

"Зараз є тенденція нагнітати ситуацію в інформаційному полі, але краще перевести дискусію з емоційної в змістовну площину, усвідомлюючи всю повноту відповідальності за цю делікатну справу. Думаю, що загальний інтерес – і правоохоронних органів, і захисту, і суспільства в цілому – забезпечити справедливий розгляд цієї справи в суді", – підсумував експерт.