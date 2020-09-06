Міністерство юстиції планує суттєво скоротити кількість в'язниць. Загалом в'язниць має залишитися лише 2 на всю країну.

Відповідну заяву в ефірі телеканалу "Дім" зробив міністр юстиції Денис Малюська.

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Малюська пояснив, що Україна має наслідувати модель покарання північної Європи. Там людей, які вчинили злочини, не саджають до в'язниць.

Там люди повинні соціалізуватися, а у нас який принцип: є злочин – треба покарати. Це око за око, зуб за зуб. Це емоційно, але не раціонально,

– пояснив очільник Мін'юсту.

Міністр додав, що такий принцип не допомагає, адже як свідчить українська статистика, після виходу з в'язниці люди продовжують вчиняти злочини.

Він підкреслив, що в'язниця не виправляє людей. Адже нерідко люди вчиняють повторні злочини, які є тяжчими, ніж ті, за які людина перший раз сиділа.

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За словами Малюськи, слідчі ізолятори потрібні у кожному великому місті, адже під час слідство та досудового розслідування необхідно десь розміщати підозрюваних.

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