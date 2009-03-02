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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Мін'юст проти колекторів

13:33, 2 березня 2009 285

Колекторам перекривають кисень.

Міністерство юстиції скасувало реєстрацію пункту 2 постанови Національного банку України від 9 листопада 2006 року, за яким комерційні фінустанови отримували право передавати інформацію про клієнтів третім особам. Ця норма суперечить Конституції і закону про банки і банківську діяльність. Нагадаємо, з вимогою врегулювати діяльність колекторських компаній, до прокуратури, МВС, НБУ і Мін’юсту нещодавно звернувся Президент України Віктор Ющенко.Зауважимо, самі колектори - відкидають звинувачення влади у нелегальності. Мовляв, право на передачу до них інформації про позичальників, містить закон про банки і банківську діяльність. До того ж, дані про кредитну історію боржника, його адресу і контактні телефони - не є банківською таємницею. Діяльність колекторів вважають законною і в самих фінустановах. Адже положення щодо передачі інформації про боржника третім особам містить переважна більшість кредитних угод. Відповідно, для кардинальної зміни правил гри на колекторському ринку доведеться вносити зміни до законодавства, кажуть фахівці. Втім, навіть якщо такі зміни буде ухвалено, вони поширюватимуться на нові угоди, і дії колекторів щодо повернення раніше виданих позик будуть законними. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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