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      Мірко Сльомка: Дідьє Я Конан - класний форвард

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      Мірко Сльомка
      Мірко Сльомка / zimbio.com

      Головний тренер "Гановера" Мірко Сльомка прокоментував перемогу своєї команди з рахунком 2:1 над "Штутґартом" і схвально відгукнувся про автора дублю Дідьє Я Конана.

      "Для мене не головне, що ми зараз знаходимося на другому місці. Головне, що в нашому активі 31 очко. І мене дуже тішить те, що ми не опустили рук після пропущеного гола, а вразили ворота суперника ще раз. Це дуже хороший момент.

      У нашій команді в даний час присутня деяка легкість. Хлопці вірять у себе, у свої сили. А Конан Я забиває все, що тільки можна - використовує всі свої моменти. Це класний форвард", - наводить слова Сльомки інтернет-видання Goal.com.

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      Новини за 11 грудня 2010
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