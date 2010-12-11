Мірко Сльомка: Дідьє Я Конан - класний форвард

Головний тренер "Гановера" Мірко Сльомка прокоментував перемогу своєї команди з рахунком 2:1 над "Штутґартом" і схвально відгукнувся про автора дублю Дідьє Я Конана.

"Для мене не головне, що ми зараз знаходимося на другому місці. Головне, що в нашому активі 31 очко. І мене дуже тішить те, що ми не опустили рук після пропущеного гола, а вразили ворота суперника ще раз. Це дуже хороший момент.

У нашій команді в даний час присутня деяка легкість. Хлопці вірять у себе, у свої сили. А Конан Я забиває все, що тільки можна - використовує всі свої моменти. Це класний форвард", - наводить слова Сльомки інтернет-видання Goal.com.