Тепер не лише Донбас: що стоїть за новими абсурдними вимогами Кремля до України

У Кремлі знову заговорили, що для припинення вогню та початку "повноцінних" мирних переговорів Україна має вивести війська з Донбасу та інших "російських регіонів". Там знову почали публічно вимагати контроль над Херсонською та Запорізькою областями.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що росіяни ще з початку повномасштабної війни змінюють свої вимоги до припинення вогню. Тому нічого дивного зараз не відбулося.

Чому Росія змінила свої вимоги?

Як наголосив Ступак, фактично з початку повномасштабної війни в Росії публічно говорили, що хочуть повністю контролювати територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Зрештою приблизно з середини 2024 року цей ультиматум почав дещо змінюватися. Все частіше лунали заклики лише щодо Донецької та Луганської областей. Це не приводило до значного прогресу, адже росіяни продовжували вимагати, аби Україна добровільно вивела армію зі своєї ж території. Це абсолютно неприпустимо.

Тепер на порядку денному знову виникла історія про Запорізьку та Херсонську область. Це сталося не просто так. Цілком ймовірно, що росіяни знову повірили в себе через підвищення цін на нафту. Вони розраховують, що економічна ситуація покращиться, а зовсім скоро в Європі будуть сприятливі для РФ політичні зміни.

Вже були оцінки, що Росія отримує близько 10 додаткових мільярдів євро на місяць через зростання цін на нафту. Тобто грошей надходить більше – і Кремль має чим воювати. Також наступного року у тій же Франції відбудуться президентські вибори,

– зазначив Ступак.

За його словами, в Німеччині все популярнішою стає проросійська партія "Альтернатива для Німеччини", де вже обіцяли змусити Україну повернути усю матеріальну допомогу. Тобто Росія розраховує, що в Європі рано чи пізно прийдуть до влади прихильні до них політичні сили. І тоді ситуація вже буде на їхню користь. Але й Україна має свої козирі.

У чому проблема з мирними переговорами?

Мирні переговори між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів фактично загальмували після початку військової операції США проти Ірану наприкінці лютого. Дональд Трамп неодноразово говорив, що зацікавлений завершити війну в Україні. Водночас Штати зосередилися більше на військовій операції в Ірані, ніж на мирних переговорах.

Зрештою позиції України та Росії були абсолютно полярними. Президент Зеленський був згоден припинити війну на теперішній лінії зіткнення. Диктатор Путін натомість донедавна вимагав, аби Сили оборони добровільно вийшли з території Донецької області.

Україна не згодна на це, адже немає жодної довіри країні-агресорці, що це припинить війну. Також аж надто ризиковано віддавати один із найміцніших укріпрайонів на Донбасі, який складається з Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Це відкриє ворогу можливості просуватися в напрямку Харківщини та Дніпропетровщини.

Чого очікувати далі?

Прогнози аналітиків щодо того, чого очікувати далі приблизно сходяться. Журналісти Financial Times вказують з посиланням на джерела, що переговорний процес давно зайшов у глухий кут.

У Києві вважають, що Сили оборони зараз мають значно кращі позиції, ніж раніше. Наступ російських військ вдається стримувати. А ворог зазнає більше втрат, ніж поповнює особовий склад. І це вже триває 5 місяць поспіль, що підтверджував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

При цьому Росія вкидає в інформаційний простір значно агресивніші заяви. Тепер в Кремлі чітко говорять, що пов'язують продовження мирних переговорів з "виведенням українських військ з Донбасу".

На практиці для українців це означає, що війна в такому темпі триватиме і надалі. Українські дрони продовжать вибивати російську військову інфраструктуру. Дипломат Валерій Чалий вважає, що за такого сценарію бойові дії триватимуть ще щонайменше 1 – 2 роки. При цьому європейські партнери будуть і надалі змушені допомагати Україні. А Росія продовжить зазнавати значних втрат на полі бою. Зараз ця цифра становить близько 30 – 35 тисяч щомісяця.