США готові надати підтримку на всіх напрямах: Зеленський анонсував продовження перемовин
- Українська та американська делегації ведуть інтенсивні переговори стосовно миру в Україні.
- Зеленський подякував США за готовність надати підтримку на ключових напрямках.
Українська делегація разом із командою Президента США, зокрема спеціальними посланцями Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, продовжує інтенсивні переговори про дипломатичний шлях до завершення війни. Зеленський провів перемовини з американцями. Вони триватимуть і в середу, 7 січня.
Деталі передає 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Що відомо про зустріч Зеленського з американцями?
Президент України подякував Сполученим Штатам за готовність надати комплексну підтримку на всіх ключових напрямках: від надійних гарантій безпеки до моніторингу режиму припинення вогню та масштабної програми відбудови України.
Він поінформував, що вже 7 січня в Парижі українська та американські команди відновлять роботу над деталізацією гарантій безпеки та основною рамковою угодою, яка має покласти край бойовим діям.
Від української сторони в переговорах братимуть участь:
- керівник Офісу Президента Кирило Буданов;
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- генерал Андрій Гнатов;
- перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця;
- радник Офісу Президента Олександр Бевз.
Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що Буданов знайде підхід до Віткоффа та Кушнера. Експерт вважає, що Кирило Буданов у переговорах насамперед орієнтований на досягнення конкретних результатів, на відміну від Андрія Єрмака, який більше акцентував на своїй персональній ролі.
Зі свого боку зустріч з українцями прокоментував Стів Віткофф. Він заявив про суттєвий прогрес у мирних переговорах, попри те, що питання територіальної цілісності досі є найскладнішими.
Віткофф також зазначив, що угода про "процвітання України" перебуває на фінальній стадії підготовки й після завершення війни відкриє перед українським народом широкі можливості для розвитку.
Як пройшов Паризький саміт?
Під час багатосторонньої зустрічі в Парижі 6 січня лідери країн узгодили конкретні кроки для встановлення припинення вогню на фронті російсько-української війни.
Зауважимо, що за результатами перемовин було підписано Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для посилення оборони та відбудови України. Документ координує дії 35 країн "Коаліції охочих", України та США, створюючи основу для стійкого миру.
Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що гарантії включають, зокрема механізм контролю припинення вогню під проводом США за участі партнерів, а також добре оснащену та готову протистояти новій агресії українську армію чисельністю 800 тисяч осіб.
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Лондон і Париж створять по всій Україні військові центри та захищені сховища для озброєнь і техніки.