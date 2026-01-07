США готові надати підтримку на всіх напрямах: Зеленський анонсував продовження перемовин

Українська делегація разом із командою Президента США, зокрема спеціальними посланцями Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером, продовжує інтенсивні переговори про дипломатичний шлях до завершення війни. Зеленський провів перемовини з американцями. Вони триватимуть і в середу, 7 січня.

Що відомо про зустріч Зеленського з американцями?

Президент України подякував Сполученим Штатам за готовність надати комплексну підтримку на всіх ключових напрямках: від надійних гарантій безпеки до моніторингу режиму припинення вогню та масштабної програми відбудови України.

Він поінформував, що вже 7 січня в Парижі українська та американські команди відновлять роботу над деталізацією гарантій безпеки та основною рамковою угодою, яка має покласти край бойовим діям.

Від української сторони в переговорах братимуть участь:

керівник Офісу Президента Кирило Буданов;

секретар РНБО Рустем Умєров;

генерал Андрій Гнатов;

перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця;

радник Офісу Президента Олександр Бевз.

Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що Буданов знайде підхід до Віткоффа та Кушнера. Експерт вважає, що Кирило Буданов у переговорах насамперед орієнтований на досягнення конкретних результатів, на відміну від Андрія Єрмака, який більше акцентував на своїй персональній ролі.

Зі свого боку зустріч з українцями прокоментував Стів Віткофф. Він заявив про суттєвий прогрес у мирних переговорах, попри те, що питання територіальної цілісності досі є найскладнішими.

Віткофф також зазначив, що угода про "процвітання України" перебуває на фінальній стадії підготовки й після завершення війни відкриє перед українським народом широкі можливості для розвитку.

