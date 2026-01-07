США готовы оказать поддержку по всем направлениям: Зеленский анонсировал продолжение переговоров
- Украинская и американская делегации ведут интенсивные переговоры относительно мира в Украине.
- Зеленский поблагодарил США за готовность оказать поддержку на ключевых направлениях.
Украинская делегация вместе с командой Президента США, в частности специальными посланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, продолжает интенсивные переговоры о дипломатическом пути к завершению войны. Зеленский провел переговоры с американцами. Они будут продолжаться и в среду, 7 января.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что известно о встрече Зеленского с американцами?
Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за готовность оказать комплексную поддержку на всех ключевых направлениях: от надежных гарантий безопасности до мониторинга режима прекращения огня и масштабной программы восстановления Украины.
Он сообщил, что уже 7 января в Париже украинская и американские команды возобновят работу над детализацией гарантий безопасности и основным рамочным соглашением, которое должно положить конец боевым действиям.
От украинской стороны в переговорах будут участвовать:
- руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов;
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- генерал Андрей Гнатов;
- первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица;
- советник Офиса Президента Александр Бевз.
Интересно! Политолог Игорь Рейтерович в беседе с 24 Каналом объяснил, что Буданов найдет подход к Виткоффу и Кушнеру. Эксперт считает, что Кирилл Буданов в переговорах прежде всего ориентирован на достижение конкретных результатов, в отличие от Андрея Ермака, который больше акцентировал на своей персональной роли.
Как прошел Парижский саммит?
Во время многосторонней встречи в Париже 6 января лидеры стран согласовали конкретные шаги для установления прекращения огня на фронте российско-украинской войны.
Отметим, что по результатам переговоров была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил для усиления обороны и восстановления Украины. Документ координирует действия 35 стран "Коалиции желающих", Украины и США, создавая основу для устойчивого мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что гарантии включают, в частности, механизм контроля прекращения огня под руководством США с участием партнеров, а также хорошо оснащенную и готовую противостоять новой агрессии украинскую армию численностью 800 тысяч человек.
Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон и Париж создадут по всей Украине военные центры и защищенные хранилища для вооружений и техники.