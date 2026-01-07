Укр Рус
7 января, 00:30
Обновлено - 00:41, 7 января

США готовы оказать поддержку по всем направлениям: Зеленский анонсировал продолжение переговоров

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Украинская и американская делегации ведут интенсивные переговоры относительно мира в Украине.
  • Зеленский поблагодарил США за готовность оказать поддержку на ключевых направлениях.

Украинская делегация вместе с командой Президента США, в частности специальными посланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, продолжает интенсивные переговоры о дипломатическом пути к завершению войны. Зеленский провел переговоры с американцами. Они будут продолжаться и в среду, 7 января.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о встрече Зеленского с американцами?

Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за готовность оказать комплексную поддержку на всех ключевых направлениях: от надежных гарантий безопасности до мониторинга режима прекращения огня и масштабной программы восстановления Украины.

Он сообщил, что уже 7 января в Париже украинская и американские команды возобновят работу над детализацией гарантий безопасности и основным рамочным соглашением, которое должно положить конец боевым действиям.

От украинской стороны в переговорах будут участвовать:

  • руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов;
  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • генерал Андрей Гнатов;
  • первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица;
  • советник Офиса Президента Александр Бевз.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович в беседе с 24 Каналом объяснил, что Буданов найдет подход к Виткоффу и Кушнеру. Эксперт считает, что Кирилл Буданов в переговорах прежде всего ориентирован на достижение конкретных результатов, в отличие от Андрея Ермака, который больше акцентировал на своей персональной роли.

Как прошел Парижский саммит?

  • Во время многосторонней встречи в Париже 6 января лидеры стран согласовали конкретные шаги для установления прекращения огня на фронте российско-украинской войны.

  • Отметим, что по результатам переговоров была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил для усиления обороны и восстановления Украины. Документ координирует действия 35 стран "Коалиции желающих", Украины и США, создавая основу для устойчивого мира.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что гарантии включают, в частности, механизм контроля прекращения огня под руководством США с участием партнеров, а также хорошо оснащенную и готовую противостоять новой агрессии украинскую армию численностью 800 тысяч человек.

  • Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон и Париж создадут по всей Украине военные центры и защищенные хранилища для вооружений и техники.