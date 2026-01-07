США готовы оказать поддержку по всем направлениям: Зеленский анонсировал продолжение переговоров

Украинская делегация вместе с командой Президента США, в частности специальными посланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, продолжает интенсивные переговоры о дипломатическом пути к завершению войны. Зеленский провел переговоры с американцами. Они будут продолжаться и в среду, 7 января.

Что известно о встрече Зеленского с американцами?

Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за готовность оказать комплексную поддержку на всех ключевых направлениях: от надежных гарантий безопасности до мониторинга режима прекращения огня и масштабной программы восстановления Украины.

Он сообщил, что уже 7 января в Париже украинская и американские команды возобновят работу над детализацией гарантий безопасности и основным рамочным соглашением, которое должно положить конец боевым действиям.

От украинской стороны в переговорах будут участвовать:

руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов;

секретарь СНБО Рустем Умеров;

генерал Андрей Гнатов;

первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица;

советник Офиса Президента Александр Бевз.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович в беседе с 24 Каналом объяснил, что Буданов найдет подход к Виткоффу и Кушнеру. Эксперт считает, что Кирилл Буданов в переговорах прежде всего ориентирован на достижение конкретных результатов, в отличие от Андрея Ермака, который больше акцентировал на своей персональной роли.

