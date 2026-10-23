Нові деталі американського мирного плану: Вашингтон вирішив організувати великий розпродаж

За інформацією видання, США обговорюють нову мирну угоду, яка передбачає поступки України, економічні бонуси Росії та повернення до співпраці між Заходом і Москвою. Про це пише Андрій Городницький.

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Поступки України і "пряник" для нас

Згідно з новим планом, Україна має відмовитися від НАТО.

Враховуючи нинішню позицію США, швидке членство України в Альянсі й так малоймовірне. Однак юридична відмова від НАТО створює небезпечний прецедент. Фактично Росія отримує право впливати на зовнішньополітичний курс незалежної держави.

На Донбасі мають створити демілітаризовану зону.

Теоретично це може працювати за умови взаємного відведення військ, міжнародного контролю та реальних гарантій безпеки. Але хто контролюватиме росіян? Чергові спостерігачі з біноклями? Мінські домовленості вже продемонстрували ефективність подібних конструкцій.

Крім того, Україні обіцяють інвестиції та членство в ЄС. Це позитивний пункт. Але виникає питання: коли саме? Вступ до ЄС залежить від рішення європейських держав. Трамп може обіцяти хоч членство України в Сонячній системі, однак рішення за європейцями.

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Що пропонують Росії?

Послаблення санкцій проти Росії – один із найнебезпечніших пунктів. Санкції є інструментом економічного тиску на агресора. Їхнє передчасне скасування дозволить Росії відновлювати економіку, фінансувати армію та готуватися до наступної війни.

Далі починається найцікавіше – економічні угоди США з Росією. Великі контракти, інвестиції, енергетичні проєкти. Складається враження, що американський бізнес уже підраховує майбутні прибутки. Мир ще не уклали, зате калькулятори вже працюють.

Повернення російського газу до Європи та запуск "Північного потоку" – це взагалі окремий шедевр. ЄС уже ухвалив рішення про поступову повну відмову від російського газу до осені 2027 року. Тепер пропонують знову відкрити Росії доступ до європейського енергетичного ринку. Цікаво, скільки ще разів Європі потрібно наступити на ті самі граблі?

Чим усе закінчиться?

Вважаю, що в такому вигляді реалізувати план буде надзвичайно складно. Європа опиратиметься енергетичним домовленостям, Україна вимагатиме гарантій безпеки, а Росія традиційно намагатиметься виторгувати ще більше.

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Найімовірніше, ми побачимо черговий раунд переговорів, посилення американського тиску на Київ та спроби домовитися з Москвою через економічні стимули.

І головне питання, яке в мене виникає після прочитання цих пропозицій: чому за чотири з половиною роки повномасштабної війни ми дійшли до ситуації, коли агресору пропонують настільки привабливі економічні перспективи? Поки що виглядає так, що Путіну пропонують дуже вигідні умови виходу з війни. І найбільша небезпека полягає в тому, що після економічного відновлення Росія знову отримає можливості для агресії.

Мир Україні потрібен. Але його умови мають гарантувати, що наступна війна не розпочнеться через кілька років.