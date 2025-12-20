Генерал-лейтенант США назвав сценарій миру, який є найбільш реальним для України

Українці розуміють, що мир без гарантій безпеки – це лише ілюзія. Історія вчить нас, що домовленості з Росією без інструментів примусу, не закінчуються нічим хорошим.

Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал-лейтенант ПС США у відставці Девід Дептула, додавши, що росіяни не закінчують війну, а лише призупиняють її. Коли Москва готова завдати нового удару – бойові дії відновлюються.

Росія порушила уже 20 угод

Україна неодноразово намагалась піти на компроміс. Варто згадати, що з 2024 року офіційний Київ взяв участь у понад 200 мирних перемовинах, де узгодив 20 режимів припинення вогню. Росія порушила кожен з них.

Ба більше, країна-агресорка порушила Будапештський меморандум і низку інших міжнародних угод. Тому будь-які домовленості будуть дієвими лише тоді, якщо унеможливлюють нову російську агресію. В іншому випадку угода лише відтермінує в часі новий напад.

Які є ключові пункти мирної угоди?

Каменем спотикання під час переговорів є територіальні питання. Це комплексна проблема. Україна не погоджується виходити з Донбасу, адже в такому випадку він одразу опиниться під окупацією Росії. Також ми не готові відмовитися від членства в НАТО. Це не символічне питання, а питання безпеки.

Тому якщо Україні нададуть гарантії безпеки, які еквіваленті 5 статті НАТО, – це реалістична ідея, яку варто розглянути. Єдине, чого Україна не прийме – це план, який послаблює її оборону та змушує виводити війська, тоді як Росія залишається озброєною та не покараною,

– підкреслив Девід Дептула.

Українці вже знають, що означає життя під окупацією. Мовиться про тортури, репресії, заборону мови, релігії. Гарантії безпеки мають унеможливлювати появу всього цього у майбутньому, а не лише фіксувати такі обіцянки на папері.

Щодо Донбасу, то демілітаризована зона ніколи не стане зоною миру. Вона залишиться територією для російських маніпуляцій та постійної нестабільності. А згодом може стати плацдармом для нової агресії.

Щоразу коли Росії йшли на поступки, це призводило до ескалації конфлікту. Зрозуміло, що Москва не задовольниться нейтралітетом, а прагне впливу. Демілітаризована зона на території України лише стане таким важелем для Путіна.

Що кажуть у Росії про мирні переговори?