Вчора в Києві на НСК "Олімпійський" понад 40 дітей з аутизмом взяли участь у спеціальному благодійному музичному заході українського мультимедійного композитора Фіми Чупахіна, який живе і працює у Нью-Йорку і своєю музикою підкорив кращі сцени світу.

Подія відбулась із дотриманням усіх карантинні заходів, а діти отримали море позитивної творчої енергії, були в захваті від спілкування з світовою знаменитістю, танцювали, грали, також самі творили музику.

"Діти, сонце, посмішки і музика, що доступна кожному... Ми намагались зробити не просто концерт, а справжнє дитяче музичне свято з інтерактивними музичними іграми та спеціально розробленим педагогами музичним воркшопом і ми дуже дякуємо нашим Місіонерам-2020: Сергію Жадану і Фімі Чупахіну, які знайшли час і можливість зробити це свято нашим малюкам", – прокоментував співорганізатор заходу Роман Жорін.

"МУЗИКА ДОСТУПНА КОЖНОМУ" – це соціальний проєкт, що закликає до толерантності і показує, що кожна особлива дитина має право рівного доступу до музики, спорту, навчання та повноцінного гармонійного розвитку!

Захід організовано в рамках всеукраїнського проєкту Kids Autism Games, для дітей, які неодноразово довели свою рівність: вони вміють бігати марафони, готувати їжу, малювати, творити та багато іншого. Їм лише потрібен особливий підхід.

Організаторами заходу є Благодійна організація "Спорт заради Миру", Міжнародна громадська організація "Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму "Дитина з майбутнім", "Kot Agency Group" за підтримки Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні та асоціації її випускників, благодійної організації "Українське Фулбратівське коло".

Захід став можливий за підтримки Державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський".