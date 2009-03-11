Ідея пошуку позаземного життя бентежить уяву астрономів та вчених вже не одне десятиліття.

Але нова місія американського аерокосмічного агентства може стати першою, яка скаже точно, наскільки ми самотні у Космосі. Насівська ракета “Дельта 2” відправила на орбіту найдосконаліший телескоп - Kepler.На його розробку витратили шістсот мільйонів доларів та кілька років підготовчих робіт, і тепер він шукатиме у Космосі планети, схожі на нашу рідну.Джон Морс (голова підрозділу астрофізики агентства НАСА): “Місія Kepler є ключовим компонентом ширшої програми НАСА у сфері пошуку планет за межами Сонячної системи та астробіології. Відкриття, які здійснить телескоп будуть цінними не лише через свою глибину та важливість, але й значно повпливають на наше планування майбутніх місій”.Апарат, оснащений найбільшим на сьогодні телескопом-фотометром з діаметром робочої поверхні 95 сантиметрів, впродовж 3,5 років буде вдивлятися в сектор Молочного Шляху, де знаходяться сузір'я Лебідя та Ліри.Кожні півгодини Kepler вимірюватиме яскравість розташованої там сотні тисяч зірок. Пристрій відзначатиме характерне послаблення інтенсивності сяяння далеких сонць, коли їх закриватимуть планети-супутники, що рухаються своїми орбітами.Телескоп здатний фіксувати перепади яскравості, які становлять всього-на-всього одну двадцятимільйонну - висловлюючись образно, зауважувати комаху на фарі автомобіля. Однак Kepler не надсилатиме вченим гарних кольорових фотографій, на кшталт габблівських - він сам аналізуватиме отримані зображення, а на Землю передаватиме сухі цифри.По тому, як довго та яскраво миготить зоря, не складно з'ясувати розмір планети, її вагу, відстань до світила і, в решті-решт, температуру на її поверхні. Усе це служитиме основою для висновку про наявність чи ж бо відсутність на планеті води. А там, де є вода, ймовірно, є й життя, кажуть науковці. Відповідно, хоча телескоп і не знайде позаземного життя, він здатний виявити планети, де воно можливе.В перші півроку Kepler повідомлятиме про планети, які астрономи називають “гарячими Юпітерами” - гіганти, що обертаються недалеко від своїх зірок. Пошук справжніх двійників Землі буде найскладнішою та найтривалішою частиною місії. Однак вчені обіцяють, що через чотири роки дадуть обґрунтовану відповідь про наявність таких планет.