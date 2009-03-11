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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Місія Kepler

21:16, 11 березня 2009 363

Ідея пошуку позаземного життя бентежить уяву астрономів та вчених вже не одне десятиліття.

Але нова місія американського аерокосмічного агентства може стати першою, яка скаже точно, наскільки ми самотні у Космосі. Насівська ракета “Дельта 2” відправила на орбіту найдосконаліший телескоп - Kepler.На його розробку витратили шістсот мільйонів доларів та кілька років підготовчих робіт, і тепер він шукатиме у Космосі планети, схожі на нашу рідну.Джон Морс (голова підрозділу астрофізики агентства НАСА): “Місія Kepler є ключовим компонентом ширшої програми НАСА у сфері пошуку планет за межами Сонячної системи та астробіології. Відкриття, які здійснить телескоп будуть цінними не лише через свою глибину та важливість, але й значно повпливають на наше планування майбутніх місій”.Апарат, оснащений найбільшим на сьогодні телескопом-фотометром з діаметром робочої поверхні 95 сантиметрів, впродовж 3,5 років буде вдивлятися в сектор Молочного Шляху, де знаходяться сузір'я Лебідя та Ліри.Кожні півгодини Kepler вимірюватиме яскравість розташованої там сотні тисяч зірок. Пристрій відзначатиме характерне послаблення інтенсивності сяяння далеких сонць, коли їх закриватимуть планети-супутники, що рухаються своїми орбітами.Телескоп здатний фіксувати перепади яскравості, які становлять всього-на-всього одну двадцятимільйонну - висловлюючись образно, зауважувати комаху на фарі автомобіля. Однак Kepler не надсилатиме вченим гарних кольорових фотографій, на кшталт габблівських - він сам аналізуватиме отримані зображення, а на Землю передаватиме сухі цифри.По тому, як довго та яскраво миготить зоря, не складно з'ясувати розмір планети, її вагу, відстань до світила і, в решті-решт, температуру на її поверхні. Усе це служитиме основою для висновку про наявність чи ж бо відсутність на планеті води. А там, де є вода, ймовірно, є й життя, кажуть науковці. Відповідно, хоча телескоп і не знайде позаземного життя, він здатний виявити планети, де воно можливе.В перші півроку Kepler повідомлятиме про планети, які астрономи називають “гарячими Юпітерами” - гіганти, що обертаються недалеко від своїх зірок. Пошук справжніх двійників Землі буде найскладнішою та найтривалішою частиною місії. Однак вчені обіцяють, що через чотири роки дадуть обґрунтовану відповідь про наявність таких планет.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня 2009
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