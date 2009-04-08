Місія МВФ повертається

В Україну повертається місія Міжнародного валютного фонду.

Представники МВФ прибудуть в Україну сьогодні у другій половині дня - повідомив на засіданні уряду перший віце-прем’єр-Олександр Турчинов. За його словами, міжнародні фінансові організації відзначили антикризові заходи, які проводила українська влада, тож уряд сподівається на їх підтримку.Олександр Турчинов (перший віце-прем’єр-міністр України): “Ви знаєте, на скільки це питання важливе і для Нацбанку - що стосується стабілізації нацвалюти, і взагалі це дуже позитивно вплине на міжнародний авторитет нашої держави”.Нагадаємо, у листопаді минулого року Міжнародний валютний фонд пообіцяв Україні кредит у понад 16 мільярдів доларів для подолання наслідків кризи. Тоді ж Фонд надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 мільярдів. Другу частину позики МВФ відклав і попросив українську владу посилити антикризові заходи, зокрема, збалансувати бюджет країни.