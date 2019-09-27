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      Місія МВФ завершила роботу в Україні і готує нову програму кредитування

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      МВФ та Україна у найближчі тижні обговорять нову програму кредитування, – ван Роден
      МВФ та Україна у найближчі тижні обговорять нову програму кредитування, – ван Роден / np.pl.ua

      Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні. За підсумками роботи голова місії Рон ван Роден заявив про підготовку нової програми фінансування України, обговорення якої відбудеться у найближчі тижні.

      Перебуваючи в україні, місія Фонду провела продуктивні дискусії про політику для нової програми, підкреслив ван Роден.

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      Після глибокої економічної кризи українська влада відновила макроекономічну стабільність, а економіка держави знову почала зростати. Втім темпи зростання залишаються занадто низькими, щоб скоротити відставання від сусідніх держав,
      – наголосив голова місії МВФ в Україні.

      За його словами, економічна політика України і надалі повинна зосереджуватися на підтримці макроекономічної стабільності з одночасним зростанням. Цього можна досягнути лише завдяки підтримці реформ, зокрема, судової для встановлення верховенства права.

      "Після виборів керівництво держави надалі має можливість просувати необхідні реформи. Керівництво держави поставило перед собою амбітне завдання трансформувати економіку та досягнути потужнішого зростання для поліпшення рівня життя усіх українців", – резюмував Рон ван Роден.

      Що відомо про потенційну нову програму кредитування?Українська влада та Міжнародний валютний фонд проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів.

      Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand By, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів. 

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      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ
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