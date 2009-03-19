"Місія нездійсненна-4"
10:56, 19 березня 2009 247
Том Круз готується до чергової "Місії нездійсненної."
Актор уже працює над сюжетом четвертої частини блокбастера. Про це Круз повідомив під час свого візиту до Японії в рамках промоції свого найсвіжішого фільму "Операція "Валькірія". Він не виключив, що зйомки бойовика можуть відбуватись і в самому центрі Токіо.Третя "Місія нездійсненна", нагадаємо, вийшла в прокат три роки тому. Касові збори стрічки в світовому прокаті перевищили 397 мільйонів доларів. Окрім Круза, в фільмі знімалися такі зірки, як Філіп Сеймур Хоффман, Лоуренс Фішборн та Джонатан Ріс-Маєрс.
Джерело: 24 Канал
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