"Місія нездійсненна-4"

Том Круз готується до чергової "Місії нездійсненної."

Актор уже працює над сюжетом четвертої частини блокбастера. Про це Круз повідомив під час свого візиту до Японії в рамках промоції свого найсвіжішого фільму "Операція "Валькірія". Він не виключив, що зйомки бойовика можуть відбуватись і в самому центрі Токіо.Третя "Місія нездійсненна", нагадаємо, вийшла в прокат три роки тому. Касові збори стрічки в світовому прокаті перевищили 397 мільйонів доларів. Окрім Круза, в фільмі знімалися такі зірки, як Філіп Сеймур Хоффман, Лоуренс Фішборн та Джонатан Ріс-Маєрс.