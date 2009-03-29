Місія завершена
Фінансові ринки 14:31, 29 березня 2009 180
Чергова місія "Діскавері" завершена.
Американський космічний човник повернувся із МКС і успішно приземлився на космодромі у Флориді. Посадку ускладнила погана погода, втім, екіпаж впорався із всіма труднощами, повідомили у центрі керування польотами у Х'юстоні. На борту шатла на землю повернулись 7 космонавтів.За 13 днів перебування на орбітальній станції учасники експедиції встановили на поверхні МКС панелі сонячних батарей. Астронавти провели загалом три виходи у відкритий космос. Шатл "Діскавері" відстикувався від Міжнародної космічної станції у середу ввечері, тим самим звільнивши плацдарм для прибуття російського корабля "Союз" із космічним туристом Чарльзом Сімоні на борту.
Джерело: 24 Канал
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