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Міські провали

17:22, 4 квітня 2009 302

20 метрів у діаметрі, 3 метри завглибшки.

Саме такий провал утворився у житловому районі міста Калуша Івано-Франківської області. Тут під землею - відпрацьовані шахти колишнього калійного виробництва. Володимир Коцаловський (мешканець вул.Вітовського): "Все життя в страху, земля дуже осіла, вода в колодці відчутно солена, заліза багато в воді, земля просідає." Підземні порожнини дісталися у спадок містові від потужного хімічного виробництва, сировину для якого видобували тут же. Просідати земля у Калуші почала ще понад 20 років тому - тоді під землю пішла ціла вулиця. Ось тут раніше стояло 60 будинків. Зараз вулиця називається Завалля і окрім старих фундаментів і воронок тут нічого нема. Люди, котрих не відселили на початку 90-х, щоранку оглядають околицю - через страх опинитися під землю. Останній раз провали землі тут були два місяці тому. В місцевому управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій кажуть - район провалів на постійному контролі. Степан Савчин (управління МНС м.Калуша): "На даний час людям нічого не загрожує, за цим місцем утворення воронки постійно є спостереження, і спостереження за подальшим розвитком провалля." Якщо раніше науковці прогнозували, що найближчі півтора століття земля над калійними шахтами таки протримається, тепер думку змінили. Руйнівні процеси у Калуші почалися значно раніше і розвиваються дуже швидко. Повністю запобігти утворенню воронок неможливо - кажуть фахівці. У підземні порожнини постійно потрапляє вода і розмиває породу. Єдиний вихід - так звана мокра консервація, коли порожнини заповнять породою або закачають розсіл. Це дорого, але інакше - техногенна катастрофа міжнародного масштабу. Едуард Кузьменко (доктор геологічно-мінералогічних наук): "Коли закачувати розсіл, то стінки не будуть розчинятися, а якщо будуть провали - то поступові, якщо не робити цього, то рано чи пізно прісні води попадуть в камери, будуть розчиняти стінки, можливий раптовий масовий провал, який супроводжуватиметься землетрусом, маємо таке в Німеччині, Росії, де були жертви." Науковці порахували - під Калушем і довколишніми селами внаслідок видобутку руди - 35 мільйонів кубометрів порожнечі.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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