Мисливці за джипами

У Києві спіймали мисливців за джипами.

Столичні правоохоронці затримали групу автозлодіїв, які спеціалізувалися на викраденні престижних позашляховиків та "паркетників".Як повідомляє Центр громадських зв’язків головного управління МВС у Києві, до складу злочинної групи входили двоє киян та громадянин однієї з країн Балтії, який і був організатором групи. Правоохоронці припускають, що ці чоловіки причетні до викрадення понад десяти дорогих автомобілів. Поки вдалося розшукати лише чотири - два "Лексуси", "Порше Кайенн" і "Тойоту Ленд Крузер Прадо".Відомо, що автомобілі переховували, аби потім перегнати за кордон в сусідню Польщу або ж країни Балтії. При чому, як відзначають правоохоронці, злочинці використовували найсучаснішу техніку, щоб швидко відкрити вподобане авто та завести двигун.