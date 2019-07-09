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      Мистецька самореалізація: "Творча Криївка" допомагає учасникам війни на Донбасі

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      "Творча Криївка"
      "Творча Криївка" / facebook.com

      Благодійна організація "МБФ "Творча Криївка" 3 липня провела круглий стіл "Мистецькі резиденції для бійців. Системна підтримка учасників війни з використанням мистецьких засобів".

      Учасники обговорили проект, його реалізацію, значення для учасників і суспільства загалом. Адже сам проект "Мистецькі резиденції для бійців" – це створення можливості для учасників війни на Донбасі відкрити в собі можливості самореалізації через одне з чотирьох мистецтв: театр, література, кіно, живопис.

      БО МБФ "Творча Криївка" впроваджують творчу реабілітацію бійців АТО та членів родин – психологічну, соціальну, біографічну та проводять соціальна реадаптацію учасників.

      Організація запрошує до співпраці всіх, кому небайдужа доля тих, хто повертається з війни. Усвідомити зміни в собі, навчитися знову жити в мирних умовах та застосувати надбання життєвого досвіду, отриманого під час воєнних дій – це надзвичайно важливо для солдатів.

      До круглого столу долучились керівник БО МБФ "Творча Криївка" Віталіна Маслова, ветеран, актор, керівник проекту "Мистецькі резиденції для бійців" Олег Шульга, ветеран, режисер, ведучий, фахівець проекту "Театральна резиденція для бійців" Євген Степаненко, ветеран, письменник, керівник проекту Василь Піддубний, письменниця, громадська активістка, фахівець проекту "Літературна резиденція для бійців" Світлана Поваляєва, ветеран, учасник проекту "Театральна резиденція для бійців" Дмитро Клугер, арт-терапевт, голова Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації, науковий консультант проекту Олена Вознесенська, кризовий психолог, фахівець проекту "Театральна резиденція для бійців" Тетяна Ярошенко та ветеранка, громадська активістка, журналістка, учасниця проекту "Літературна резиденція для бійців" Олена Максименко.

      Минулоріч небайдужі українці активно підтримали проект першого рівня – заїзди комплексної реабілітації за авторською методикою Віталіни Маслової "творча реабілітація" – на один з заїздів було зібрано необхідну суму.

      Але зараз проект також потребує підтримки і вже залишилася половина терміну на платформі "Спільнокошту". Долучитись і підтримати проект можна за посиланням

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      Теги: Новини України
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