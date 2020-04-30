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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Місто у Швеції розкидає гній у парках, аби там не збирались люди

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      Місто у Швеції через коронавірус розкидає гній у парках
      Місто у Швеції через коронавірус розкидає гній у парках / 24 канал

      Влада шведського міста Лунд вигадала оригінальний спосіб, як перешкодити масовим зібранням у місцевих парках, розкинувши там гній.

      Голова Комітету з навколишнього середовища місцевої ради Густав Лундблад заявив, що місто Лунд цілком може стати епіцентром поширення коронавірусу в останню ніч квітня. Про це пише видання BBC.

      До слова Чи потрібен взагалі карантин: епідеміологи Британії та Швеції посперечалися про COVID-19

      Саме 30 квітня шведи відзначають Вальпургієву ніч – язичницьке свято, що символізує кінець зими. Ця подія зазвичай збирає тисячі людей у садах та парках.

      Курячий послід планують розкинути у найбільш людних місцях. Лундблад пояснює: "Ми отримуємо можливість удобрювати газони, і водночас буде смердіти, і тому може бути не так приємно сидіти і пити пиво".

      Довідка. Швеція не вводила строгих обмежень на пересування населення через коронавірус.Сьогодні школи та громадський транспорт працюють у звичайному режимі. Влада вважає, що сидіння вдома може призвести до депресії, домашнього насильства та зловживання алкоголем.

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус COVID-19 Швеція
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