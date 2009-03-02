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Місцеві вибори

Фінансові ринки 09:55, 2 березня 2009 196

На виборах у Росії без несподіванок. Прем’єрсько-президентська партія знову перемагає.

Представники правлячої "Єдина Росія", за попередніми даними, лідирують у всіх 9 суб’єктах Російської Федерації, де в неділю відбулися вибори депутатів до місцевих законодавчих органів. Загалом вибори до місцевих органів влади відбувалися у 79 регіонах Росії. У 4 містах, де опрацьовано більшість бюлетенів посаду мера втримали чинні голови міст, яких підтримує "Єдина Росія". Представник "єдиноросів" Боріс Грізлов заявив, що такі результати виборів підтверджують незаперечну підтримку росіянами партії влади. Тим часом опозиція дотримується іншої думки. Політичні опоненти "Єдиної Росії" заявляють про грубі порушення та фальсифікації під час голосування. Лідер російських комуністів Геннадій Зюганов назвав нинішню кампанію брудною, а Владімір Жириновський та інші депутати від ЛДПР у Держдумі в п’ятницю на знак протесту проти ситуації, яка склалася довкола виборів, покинули засідання парламенту. Майже у всіх дев’яти регіонах, де обирали законодавчі органи, участь у виборах брали лише думські партії. У майбутньому, за новим російським законодавством, партія переможець на регіональних виборах, зможе висувати свого кандидата на посаду губернатора. Крім того депутати регіональних парламентів і органів місцевого самоврядування зможуть претендувати на крісла депутатів верхньої палати російського парламенту. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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