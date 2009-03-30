Місцеві вибори

Вибори по-турецьки.

Під час голосування на місцевих виборах у Туреччині загинуло 6 людей, близько сотні постраждали. Найбільший інцидент стався в провінції Шанліурфа, де у двох бійках із застосуванням вогнепальної зброї одна людина загинула, а 34 зазнали поранень. У провінції Маніса кандидат, який програв вибори на пост сільського голови, застрелив переможця перегонів. Ще одного кандидата на пост сільського голови вбили у провінції Карс.Щодо результатів перегонів - несподіванки тут не сталося. Перемогу здобула правляча партія "Справедливості і розвитку", яку очолює прем’єр Таїп Ердоган. За партію влади свої голо віддали 39% виборців. Другою фінішувала "Республіканська народна партія" з результатом 23%. Водночас за партію "Національної дії" проголосували 16% турків.Правляча партія збереже владу у найбільших містах - Стамбулі і Анкарі. Проте політична сила Ердогана програла вибори в Анталії, Ізмирі та у місті Диярбакир, де більшість становлять курди. Прем’єр-міністр Таїп Ердоган заявив, ще невдоволений результатом голосування.Адже правляча партія суттєво погрішила свій результат у порівнянні з 2007 роком. Тоді на парламентських виборах за партію Ердогана свої голоси віддали 46% виборців. За словами прем’єра, партія "Справедливості і розвитку" на виборах отримала послання від народу і зробить із нього висновки. Зокрема, голова уряду вже планує провести кадрові перестановки у кабінеті міністрів.