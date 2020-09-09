На території Лук'янівського СІЗО планують побудувати готель. Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що слідчий ізолятор перенесуть за місто, на Бориспільську трасу.

В ефірі програми "Що це було" на 24 каналі Малюська розповів про те, що Лук'янівська в'язниця – найвідоміший слідчий ізолятор, де сидять люди без вироків. Його частини – архітектурні пам'ятки, одна з них – так звана "Катька", будівля XIX століття (побудована за часів Катерини ІІ). Зараз там утримують понад 900 в'язнів. Оскільки будівля в гарному стані, потенційно з неї хочуть зробити готель.

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Також Денис Малюська повідомив, що планують замовити розробку проєктної документації для нового слідчого ізолятора, який побудують за містом, на Бориспільській трасі.

В нас там є закинута, але функціональна колонія. Земельна ділянка – величезна, 19 гектарів землі. Ми хочемо звільнити "Катьку" і перевезти ув'язнених у новий слідчий ізолятор. Це цілком реально зробити упродовж 3 років. Частина Лук'янівського СІЗО все одно залишиться. Повний переїзд буде не раніше, ніж 7 – 8 років,

– додав Малюська.

За словами Міністра юстиції України, з "Катьки" зроблять стилізований готель. У слідчому ізоляторі перебувала майже вся еліта кінця XIX століття і чимало сучасних політиків. Зараз там проводять дослідження, аби дізнатись, хто з видатних постатей в якій камері перебував. Планують повісити таблички на колишніх камерах, щоб об'єкт був привабливим для туристів.

Малюська зауважив: "Ми можемо продати, передати в концесію, а можемо так і залишити СІЗО у державній власності. Просто щось краще за готель з цього об'єкту не буде. Оскільки це архітектурна пам'ятка, її не можна ні перебудувати, ні знищити... Вже зараз є багато охочих, яким хотілося б переночувати у слідчому ізоляторі. Це цікаво для адреналіну".