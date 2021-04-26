До ЗНО 2021 залишилось менш як місяць. Ефективно використати час до події Х допоможе безкоштовна гейміфікована платформа iLearn. Це три в одному: помічник, репетитор та тренажер водночас!

Цьогоріч ЗНО дещо змінилось: тести з української мови будуть 2-ох рівнів складності, вперше математика серед обов’язкових предметів для ЗНО, кількість яких цього року, до речі, збільшилась до 3-ох. Навчальний процес у 2020-2021 переважно був організований дистанційно, що спричинило підвищення рівня стресу в учнів та вчителів. А зміни у тестуванні лише додали причин для паніки.

Та що об’єднує всіх майбутніх абітурієнтів, так це бажання вдало скласти тести та отримати омріяні бали для вступу.

Допоможе у цьому безкоштовна гейміфікована платформа iLearn з навчальними онлайн-курсами, тестами та вебінарами. Платформу запустила громадська спілка "Освіторія", і вже понад 135 тисяч старшокласників скористалися нею для безплатної підготовки до ЗНО.

Платформа допомагає створити рівні можливості у доступі до якісної освіти, незалежно від місця проживання чи соціального статусу. Зокрема, серед користувачів iLearn – діти, що навчаються в інтернатах або проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крок 1: Подивитись офіційні відеороз’яснення до пробного ЗНО 2021

Щоб допомогти кожному випускнику підготуватися, Український центр оцінювання якості освіти та ГС "Освіторія" за підтримки МФ "Відродження" підготували офіційні роз'яснення до пробного ЗНО 2021. Це 43 детальні навчальні відеоролики із 11 предметів.

У відео експерти пояснюють, на що звернути увагу, у чому суть та особливість кожного завдання, а також діляться певними лайфхаками. Всі навчальні матеріали доступні на платформі та YouTube каналі iLearn.

Коли знайомий з усіма "підводними каменями" ЗНО, складати його буде значно легше.

Крок 2: Брати участь у регулярних вебінарах з основних предметів

Вебінари з досвідченими фахівцями проходять щотижня на платформі iLearn. Це аналог онлайн-уроку з репетитором, однак безкоштовно! Кожен учень може розбирати завдання з 6 предметів: української мови та літератури, математики, хімії, біології, англійської мови та історії України.

Цього року до переліку обов'язкових предметів додалася математика. До ЗНО з цієї дисципліни на платформі iLearn дітей готує експерт Українського центру оцінювання якості освіти та викладач НаУКМА Юрій Захарійченко.

"Теми вебінарів побудовані виключно за програмою ЗНО, близько 90% завдань були на ЗНО з математики за попередні роки. Мета кожної зустрічі з учнями – за короткий час надати максимум корисної інформації. Всі вебінари викладені на YouTube каналі iLearn, тому всі учні мають можливість їх переглядати, навіть кілька разів для повторення. Також учні отримують відповіді на свої коментарі, які вони залишають після вебінару. Кожен вебінар насичений компетентнісними завданнями, математичними фокусами, спецефектами, лайфхаками, які мотивують та надихають слухачів," – говорить викладач.

Стежити за розкладом вебінарів можна в telegram-каналі або на Instagram-сторінці.

Крок 3: Прокачати інтелектуальні м'язи на тренажері ЗНО

На платформі iLearn з’явився новий сервіс – Тренажер ЗНО. Він допоможе школярам перевірити теоретичні та практичні знання для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання.

Регулярні заняття з тренажером натренують розум, пам’ять та допоможуть дітям позбутися страху перед тестуванням. У ньому можна регулювати темп проходження тестів, обирати необхідний формат підготовки, а також передбачено аналіз відповідей та формування статистики успішності учнів.

Створення сервісу профінансовано компанією Coca-Cola HBC Ukraine, що співпрацює з ГС "Освіторія" з 2015 року. За підтримки компанії стало можливим запровадити гейміфікацію платформи, записати нові онлайн-курси та проводити вебінари, а тепер й запустити Тренажер ЗНО.

Окрім того, всі користувачі платформи, які готуватимуться до ЗНО з використанням тренажеру, можуть взяти участь у розіграші подарунків від Coca-Cola та виграти PlayStation 4, а також рюкзаки та футболки. Конкурс триватиме до 21 травня включно, а для участі достатньо зареєструватися на платформі.