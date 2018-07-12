Мітинг проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті: у Київраді сталася сутичка

У Київраді трапилась сутичка між представниками поліції та мітингарями, які прийшли висловити протест стосовно підвищення цін на проїзд у громадському транспорті столиці. Бійка сталася, коли депутати від ВО "Свобода" спробували провести людей у КМДА.

Про це інформує "Громадське".

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Зазначається, що під час обговорення проекту рішення щодо мораторію на підвищення тарифів до моменту, поки не буде чіткого обгрунтування необхідності підвищення цін і поки не буде впроваджено систему електронного квитка виступити дали представникам "Київпастрансу". Вони виступили за підняття цін та обгрунтували це тим, що потрібно підвищити зарплату працівникам і закупити нову техніку.

Своєю чергою, депутати від партії "Свобода", які ініціювали обговорення щодо цього питання, запропонували провести у зал мітингарів, які проводили акцію проти підвищення цін на проїзд у транспорті під будівлею КМДА.

Депутати вийшли за ними, проте під час спроби провести людей у зал, відбулася сутичка між поліцією та учасниками акції.

Під час акції проти підвищення цін на громадський транспорт в Київраді сталися сутички pic.twitter.com/YYss9t6L8H — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, від ранку 12 липня під КМДА на мітинг зібралися мешканці столиці: частина протестує проти підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, інші – підтримують нововведення.