Мітинги і наслідки

Регіонали провели у центрі Києва мітинг під назвою "скажи кризі - стоп".

Щойно потепліло - політики вийшли на вулиці. Регіонали, які обіцяли сорокатисячний майдан у столиці, зібрали близько 5 тисяч. Акцію назвали "скажи кризі - стоп". Лідер “Партії регіонів” Віктор Янукович зі сцени закликав людей ініціювати дострокові вибори, але не всіх.Віктор Янукович (лідер “Партії регіонів”): “Ми ухвалили рішення, ця влада повинна піти достроково у відставку і уряд і президент. І для цього, ми вважаємо, ми з вами повинні зробити все, щоб їх примусити піти на це рішення”.У блоці ж Тимошенко в антикризові властивості вуличного галасу не вірять. Єдиний зиск - каже віце-спікер Микола Томенко - мітинги, бодай тимчасово, працевлаштовують значну кількість людей. Якщо регіонали хочуть змінити владу - хай домагатися одночасних перевиборів парламенту і Президента.Микола Томенко (віце-спікер парламенту): “Я думаю, що “Партія регіонів” може зареєструвати постанову про проведення дострокових парламентських і президентських виборів. Я особисто це підтримаю”.Вуличні мітинги - зовсім не панацея від усіх бід, кажуть політологи. І додають - таким чином регіонали розхитують човен, у якому і самі сидять. Вулична політика з кризи не виведе, вважають експерти.Ігор Жданов (директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології): “Думаю, адекватною відповіддю на загрози економічної кризи була б стабілізація системи влади, для цього потрібно було б створити мега-коаліцію: “Партії регіонів”, БЮТ, частини “НУ-НС” та Блоку Литвина”.Юрій Якименко (директор політико-правових програм центру ім. Разумкова): “Або дострокові вибори парламенту або реформування Конституції. І перше і друге потребує згоди двох ключових учасників - “Партія регіонів” і БЮТ. Без цієї згоди жоден з цих варіантів проведений не може бути”.Експерти переконані - другого Майдану в Україні не буде. По перше - немає політичної сили, яка б могла організувати подібну акцію протесту. По-друге - люди зараз більше думають про хліб насущний, аніж про політику.