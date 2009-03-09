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Мито і СОТ

14:11, 9 березня 2009 254

Офіційну реакцію на запровадження Україною 13-відсоткової надбавки до ввізного мита Світова організації торгівлі оприлюднить у травні.

Про це днями повідомив заступник міністра економіки Валерій П’ятницький. За словами урядовця, українська влада вже поінформувала СОТ про підвищення мита, і наразі ведеться підготовка до засідання комітету платіжного балансу при цій міжнародній організації, яке відбудеться у травні.На ньому Україна повинна буде обґрунтувати необхідність підвищення мита. Пан П’ятницький не виключив, що СОТ може вимагати від Києва скасувати 13-відсоткову надбавку, а деякі країни можуть запровадити обмеження на імпорт українських товарів.Нагадаємо, наприкінці лютого Президент Віктор Ющенко підписав закон про запровадження надбавки до ввізного мита на товари некритичного імпорту. Цей документ, за задумом розробників, повинен зробити продукцію вітчизняних виробників конкурентнішою на тлі подорожчання іноземних товарів.Днями про намір скасувати надбавку до мита як недоцільну, заявила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, своє обурення з приводу протекціоністської політики Києва вже висловила низка держав. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 березня 2009
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