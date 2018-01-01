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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На автомобілі з Євросоюзу знижено мито

12:54, сьогодні 8387 Читать новость на русском
На автомобілі з Євросоюзу знижено мито
На автомобілі з Євросоюзу знижено мито / evakuator

З 1 січня 2018 року відбулося планове зниження ставок ввізного мита на автомобілі походженням з країн Євросоюзу.

Згідно Угоди про України та Євросоюзу, ставки ввізного мита на ряд товарів походженням з країн Євросоюзу поступово знижуються в середньому на 1%. Через 5-7 років вони будуть нульові, як між країнами, що входять до Євросоюзу.

Читайте також: розмитнити авто на іноземних номерах можна буде за 600 євро

Ставки ввізного мита залежать від типу двигуна та його об’єму. Окрім мита, при розмитненні авто нараховується акциз та ПДВ.

Ставки ввізного мита на імпорт авто з Євросоюзу в 2018 році

Нагадаємо, що влада вирішила хитро позбутися авто на іноземних номерах.

Теги: Авто 24
Джерело: 24 Канал
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