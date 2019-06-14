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      Митрополит Епіфаній: У нас є дорожня карта визнання ПЦУ іншими Помісними Церквами

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      Епіфаній
      Епіфаній / Прес-служба ПЦУ

      Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній заявив, що зараз відбувається позитивний процес щодо визнання автокефалії Української Православної Церкви.

      "Нас визнає Вселенський Патріарх, який є першим по честі в Православному світі, – розповів він в ефірі "Радіо НВ". – Зараз ми намалювали дорожню карту, представили себе як Православна Церква України іншим Православним Церквам. Промайнуло дуже мало часу від об’єднавчого Собору, пройшло тільки півроку, і протягом цього часу вже зроблено багато. Але всі повинні розуміти, що Москва, отримавши поразку всередині України – бо до отримання Томосу вони говорили про те, що цього ніколи не відбудеться, Вселенський Патріарх ніколи не прийме рішення і не надасть автокефалію Українській Православній Церкві – працює досить інтенсивно на зовнішньому фронті. Намагається блокувати визнання нашої автокефалії, блокувати наш автокефальний статус. Але, не дивлячись на це, я вірю, що протягом наступних місяців, навіть в цьому році ми отримаємо визнання з боку декількох помісних Православних Церков".

      Зазначимо, що нещодавно Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній повернувся з Константинополя, де зустрічався з представниками інших Православних Церков, зокрема з Архієпископом Афінським і всієї Еллади Ієронімом.

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      Теги: Новини України Конфлікт у ПЦУ Епіфаній Православна церква України
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