Митрополит Епіфаній: У нас є дорожня карта визнання ПЦУ іншими Помісними Церквами

Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній заявив, що зараз відбувається позитивний процес щодо визнання автокефалії Української Православної Церкви.

"Нас визнає Вселенський Патріарх, який є першим по честі в Православному світі, – розповів він в ефірі "Радіо НВ". – Зараз ми намалювали дорожню карту, представили себе як Православна Церква України іншим Православним Церквам. Промайнуло дуже мало часу від об’єднавчого Собору, пройшло тільки півроку, і протягом цього часу вже зроблено багато. Але всі повинні розуміти, що Москва, отримавши поразку всередині України – бо до отримання Томосу вони говорили про те, що цього ніколи не відбудеться, Вселенський Патріарх ніколи не прийме рішення і не надасть автокефалію Українській Православній Церкві – працює досить інтенсивно на зовнішньому фронті. Намагається блокувати визнання нашої автокефалії, блокувати наш автокефальний статус. Але, не дивлячись на це, я вірю, що протягом наступних місяців, навіть в цьому році ми отримаємо визнання з боку декількох помісних Православних Церков".

Зазначимо, що нещодавно Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній повернувся з Константинополя, де зустрічався з представниками інших Православних Церков, зокрема з Архієпископом Афінським і всієї Еллади Ієронімом.