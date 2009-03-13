Міцна ціна

Квадратні метри у недобудованих багатоповерхівках і новобудовах у найближчі 2-3 роки не дешевшатимуть - стверджують у профільному парламентському комітеті.

Мовляв, виділення нових ділянок під забудову припинилося, тож попит на житло і надалі перевищуватиме пропозицію. Та й спекулянти вже почали скуповувати квартири, аби за кілька років заробити на перепродажу.Юрій Сербін (народний депутат, голова комітету ВР з питань будівництва): "Житло падати в ціні не буде, те, яке зараз недобудоване. Або буде падати в розумних межах".Експерти наполегливо не радять погоджуватися на пропозиції щодо придбання житла у недобудовах за ціною, менше, ніж 5 тисяч гривень за квадрат. Здебільшого таку вартість декларують компанії, що знаходяться у передбанкротному стані. Не здешевить житло і закон про вдосконалення інвестиційних механізмів у будівництві, який нещодавно підписав Президент.Юрій Сербін (народний депутат, голова комітету ВР з питань будівництва): "Розмови про те, що прийняттям цих законів ми знижуємо ціну житла ще не втіляться років 5. Хоч ми справді заклали все в закон, щоб воно подешевіло, і подешевіло істотно".Нагадаємо, загаданий закон посилює вимоги до управителів фондів фінансування будівництва. Їхній статутний капітал відтепер має становити не менше, ніж мільйон євро. Головна мета нововведення - недопустити нових афер на кшталт "Еліти-Центр".