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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мій дім - моє арт-сховище

Дизайн 15:07, 28 березня 2009 596

Велетенська бетонна будівля у центрі Берліна раніше була бомбосховищем.

Зараз це - один із найбільш незвичних архітектурних та мистецьких проектів. Крістіан Борос планує оселитись тут наступного року. Рекламіст-мільйонер також привезе з собою понад 400 творів мистецтва. Йому подобається приходити сюди із архітектором, аби стежити за процесом.Крістіан Борос (колекціонер): "Що мені сподобалось в архітектурному дизайні - це те, що бомбосховище сприймається як коробка. Воно має квадратну форму, отож справді схоже на чорну коробку. Великий рівний дах - неначе кришка, яка відкриває ящик Пандори".3000 квадратних метрів заповнені історією.Крістіан Борос (колекціонер): "Коли я вперше потрапив до бомбосховища, то заблукав - тут 160 кімнат. Вони були всі однакові, розташовані та впорядковані як коробочки. Ми не могли залишити їх такими. Кімнати були надто маленькими, аби показувати там мистецтво ".40-річний колекціонер планує оселитись у сучасному пентхаусі, розташованому на рівному даху історичного бункеру. Це була любов з першого погляду.Крістіан Борос (колекціонер): "Я знав, що не хотів починати будівництво з нуля у місті, де є стільки пропозицій. Я шукав вже існуючу будівлю. Потім дізнався, що на продаж виставили бомбосховище. Я багато чув про цю страшну споруду і не міг повірити, що можна щось таке придбати. Я пішов подивитись, і в момент, коли увійшов до середини, зрозумів - я її хочу".Цей бункер, розташований у східному Берліні, залишався порожнім після війни, поки його не захопили фани техно у 1990-их. Борос хоче зберегти історію будівлі.Крістіан Борос (колекціонер): "Якщо хочете віддати належне ідеї цього меморіалу, який змушує вас задуматись, то треба залишити ці відбитки минулого видимими. Ззовні видно сліди обстрілу кулеметом, а всередині будуть сліди техно-руху".Ще треба багато чого зробити, аби новий власник будівлі міг привезти сюди колекцію творів мистецтва.Єнс Каспер (архітектор): "Цікаво, коли думаєш, що структура бомбосховища повністю однакова, і кожна кімната нагадує іншу. Це і є мистецтво, воно дозволяє орієнтуватись у просторі".Але Крістіан Борос не хоче, аби сховок виглядав, як музей.Крістіан Борос (колекціонер): "Тут я можу вирішити разом з митцями, як демонструвати їхні роботи… Чи виставляти їх у кімнатах, чи на вищому рівні, чи на нижчому… Та подумати над вибраними роботами. Це - дуже вражає і є дійсно складним завданням". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 28 березня 2009
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