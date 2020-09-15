В рамках своєї благодійної ініціативи Onur Group Ukraine завершила ремонт дороги у селищі Ланчин, яке найбільше постраждало під час повені в Івано-Франківській області.

Командою Onur Group Ukraine було повністю відновлено дорожнє покриття, здійснено нове покриття з фігурних елементів мощення на тротуарах, а також ремонт дощової каналізації, влаштування вуличного освітлення та безпеки дорожнього руху: турникет, розмітка, дорожні знаки та пішохідні переходи. Загалом було відновлено 3,2 км дороги.

“Ініціатива нашої команди – допомогти людям, які постраждали під час повені. Адже соціальна відповідальність – це один із головних принципів роботи нашої компанії. Вже не вперше ми реалізовуємо таку ініціативу, адже у 2008 році під час повені, ми теж здійснювали благодійний ремонт дороги. Маючи досвід і можливості, ми відчуваємо значну відповідальність перед людьми і не можемо стояти осторонь”, – генеральний координатор Onur Group Ukraine, Емре Караахметолгу.

ONUR Group Ukraine – це міжнародна компанія, яка 16 років працює в Україні. Oкрім основного напрямку роботи – будівництва автомобільних доріг, мостів та дамб, компанія інвестує в Україні в зелену енергетику, сільське господарство, гірничовидобувну промисловість, авіаперевезення та туризм.