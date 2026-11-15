У Києві проведуть міжнародну конференцію про психологічне здоров’я дітей під час війни

Захід організовують громадська організація Gen.Ukrainian та створений нею Центр провідного досвіду Gen.Hope, який займається питаннями психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах війни.

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Що відомо про міжнародну конференцію "Архітектура дитинства"?

Конференція об'єднає міжнародних дослідників, українських фахівців, представників державних установ і громадянського суспільства. Головна мета – обговорити наукові підходи та практичні рішення, які допоможуть захистити розвиток дітей під час тривалих криз.

До заходу долучаться дослідники Стенфордського та Єльського університетів, Університету Джонса Гопкінса й Каліфорнійського університету в Берклі.

Окрему увагу учасники приділять не лише наслідкам травматичного досвіду, а й чинникам, які допомагають дитині розвиватися попри війну. Зокрема, йтиметься про безпечні стосунки, підтримувальне середовище, професійну допомогу та системні рішення.

Хто виступить на конференції?

Серед міжнародних учасників – відомі дослідники у сферах дитячої психіатрії, психології, нейророзвитку та добробуту.

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Україну представлятимуть засновниця Gen.Ukrainian та Gen.Hope Оксана Лебедєва, соціолог і ректор Київської школи економіки Тимофій Брік, заступниця міністра молоді та спорту Уляна Токарєва, державний секретар МВС Інна Ящук, дитячі психіатри, психологи та представники правозахисних організацій.

Модеруватиме конференцію журналістка і телеведуча Марічка Падалко.

Про що говоритимуть учасники?

Програма конференції передбачає три тематичні панелі. Вони охоплюватимуть різні аспекти захисту дитинства під час війни:

"Діти в центрі відновлення: якою буде ціна бездіяльності?" – про наслідки відкладання рішень для дітей, суспільства та майбутнього країни.

"Не лише травма: що захищає розвиток дитини в умовах тривалої війни" – про захисні фактори, середовище та практики, що допомагають дітям розвиватися попри тривалий вплив війни.

"Як зробити шкоду дитинству видимою і домогтися відповідальності?" – про права дітей, етичне документування досвіду війни та комунікацію без додаткової шкоди.

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За результатами зустрічі Gen.Hope разом із професійною спільнотою планує доопрацювати документ "Спільні принципи та практичні рекомендації щодо підтримки дітей в умовах війни". Він має стати орієнтиром для створення програм допомоги, підготовки фахівців і впровадження системних рішень.

Засновниця Gen.Ukrainian та Gen.Hope Оксана Лебедєва наголошує, що підтримка дітей не повинна обмежуватися допомогою після травматичних подій. Важливо також створювати умови, які захищатимуть їхній розвиток, стосунки та можливість планувати майбутнє навіть під час тривалої війни.

Як долучитися до конференції?

Міжнародна конференція "Архітектура дитинства" відбудеться 20 листопада 2026 року в Києві. Долучитися можна буде як офлайн, так і онлайн.

Участь безкоштовна, але необхідно попередньо зареєструватися. Захід проходитиме українською та англійською мовами із синхронним перекладом. Офлайн-частину організують у приміщенні з укриттям, кількість місць обмежена.