Міжнародна дипломатія

Євросоюз бачить вирішення близькосхідного конфлікту у створенні Палестинської держави.

Верховний комісар ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана закликав Ізраїль рухатися шляхом створення 2 держав задля врегулювання ситуації на Близькому Сході. Після зустрічі з лідером Палестинської Автономії Махмудом Аббасом єврокомісар висловив сподівання, що майбутній ізраїльський уряд визнає всі домовленості, підписані з палестинцями, і зупинить розбудову єврейських поселень.Хав'єр Солана прибув на Близький Схід, готуючись до участі у міжнародній конференції країн-донорів з відбудови сектору Ґаза. Форум відбудеться в понеділок у Єгипті. Зібрані кошти, очікується, керівництво Палестини отримає в обхід радикально-ісламського руху “ХАМАС”, який контролює сектор Ґаза. Гроші на відбудову Ґази розподілятимуть в співпраці з міжнародними структурами, зазначив Солана.