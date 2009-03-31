Міжнародна конференція

ООН закликала світову спільноту допомогти Афганістану.

В Гаазі відбувається Міжнародні конференція, присвячена проблемам в Афганістані. На форумі представники 70 країн світу обговорюють шляхи відновлення економічної та політичної стабільності в Афганістані. США, зокрема мають намір збільшити свій контингент в Афганістані. Водночас, Вашингтон закликає сусідні з Афганістаном держави зробити все необхідне для боротьби з радикальним ісламістським рухом “Талібан”. ООН скликала Міжнародну конференцію на тлі різкого збільшення нападів в Афганістані пропри військову присутність міжнародних сил. Крім того, владу Афганістану постійно звинувачують у неефективності та корупції.Серед практичних кроків, Вашингтон планує виділити Кабулу 40 мільйонів доларів на проведення парламентських виборів, які мають відбутися влітку. Готова допомагати також Росія. Російський президент Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що Москва не проти брати участь у відновленні порядку та попередженні терористичних нападів. Разом з тим, Мєдвєдєв наголосив, що “Афганістан повинен знайти свій шлях в демократію”. Схожої точки зору притримуються також представники Ірану, які, втім, закликають якнайшвидше вивести з Афганістану війська іноземних держав.