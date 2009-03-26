Росія вірить в економіку США.

Як заявив перший заступник голови Центрального банку РФ Алєксєй Улюкаєв, більш ніж третину міжнародних валютних резервів Росія вклала у державні цінні папери Сполучених Штатів. В рейтингу Міністерства фінансів США Росія входить у десятку найбільших кредиторів американської економіки. Станом на кінець минулого року інвестиції Центробанку Росії у казначейські облігації Сполучених Штатів перевищили 116 млрд. дол.Цікаво, що Російська Федерація вкладає фактично у всі види державних цінних паперів США. Щоправда, через фінансову кризу значно зменшилась її частка в іпотечних облігаціях. Через високі ризики Центробанк Росії продав усі цінні папери, емітовані найбільшими заокеанськими іпотечними агентствами Fannie Mae та Freddie Mac.Зазначимо, згідно з останніми оприлюдненими даними Банку Росії, станом на 20 березня цього року міжнародні резерви нашого північного сусіда зросли на більш ніж 9 млрд. дол., порівняно з показником за 13 березня - до 385 млрд. доларів.