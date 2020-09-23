Традиційно 23 вересня в Україні відзначають Міжнародний день жестових мов. Його проголошено Резолюцією Генасамблеї ООН у грудні 2017 року.

Що відомо про День жестових мов

Цікаві факти про День жестових мов для вас зібрав 24 канал.

Важливо Разумков та міністри нового уряду записали звернення жестовою мовою: відео

Дату 23 вересня було обрано не випадково, адже саме у цей день 1951 року в італійському Римі заснували Всесвітню федерацію глухих, яка натепер об'єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.

Одним із головних завдань ВФГ є збереження жестових мов і культури глухих як передумов реалізації прав людини для таких осіб.

Резолюція, яка проголошує Міжнародний день жестових мов, підтверджує, що ранній доступ до мови жестів і послуг мовою жестів має життєво важливе значення для зростання і розвитку глухої людини. Крім того, цей документ визнає важливість збереження жестових мов як елемента мовного та культурного розмаїття.

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Міський голова Львова Андрій Садовий у Міжнародний день жестових мов записав відеозвернення. У ньому Садовий заявив, що Львів підтримує жестову мову для всіх.