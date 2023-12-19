Наразі в нашій країні активно йде підготовка до співпраці з рекрутинговими компаніями, які будуть шукати фахівців для фронту.

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До кінця року на службу можуть призвати кілька категорій громадян. Передусім мова про:

чоловіків віком 18 – 60 років, які придатні і обмежено придатні за умови наявності військового досвіду;

чоловіків у віці від 27 до 60 років, зі статусом "придатний" і "обмежено придатний", за умови відсутності військового досвіду;

чоловіків у віці 18 – 60 років, що зняті з військового обліку, але визнані придатними і обмежено придатними за рішенням ВЛК.

Важливо! З початку нового року малоімовірні зміни у правилах призову. Водночас завдяки використанню навичок рекрутерів умови, імовірно, стануть гнучкішими.

Мобілізація жінок

Щодо мобілізації жінок, то наразі вона можлива виключно на добровільній основі і за умови, що їм не більше 60 років. Спрогнозувати, як проходитиме мобілізація жінок в Україні 2024, поки складно.

Чи діятиме відстрочка для студентів

А ось щодо мобілізації студентів, вона торкнеться тільки тих чоловіків і жінок, яким виповнилося 30 років, і які здобувають другу вищу освіту.

Зараз же студенти денної форми навчання в середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладах мають право на відстрочку, як і здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, незалежно від віку.

Військовий облік

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що якщо чоловік раніше не ставав на військовий облік військовозобов'язаних в 27 років або змінював місце проживання без постановки на військовий облік, не проходив ВКЛ, не поновлював свої облікові дані, то ТЦК СП має право викликати військовозобов'язаного для поновлення облікових даних.

Після проходження ВЛК та поновлення облікових даних, ТЦК СП має розглянути питання про надання відстрочки, якщо для цього є підстави.