Документ військовозобов’язаному зможуть надіслати поштою. Особливості вручення повісток розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

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Коли треба з'явитися в ТЦК

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №560, повістка виписується або формується і надсилається не пізніше наступного дня після підписання.

Однак дата явки по такій повістці повинна визначатися не менше ніж 14 днями. Це зроблено для того, щоб унеможливити питання, наприклад, затримки поштового відправлення, недоставлення даної повістки,

– розповіла Лариса Козак.

Вона також наголосила, що якщо військовозобов'язаний оновив дані, то повістку надсилають згідно оновлених даних у "Резерв+". Для тих, хто не цього не зробив, повістка надійде за місцем зареєстрованого проживання.

Знов-таки, нормативно-правовий акт говорить про те, що повістка надсилається рекомендованим листом з описом вкладення, і це буде належним доказом її отримання у разі завершення 14-денного терміну,

– пояснили в ТЦК.

Повістка буде вважатися автоматично врученою, навіть якщо громадянин не забрав її з поштового відділення чи вона повернулась у зв'язку із закінченням строків зберігання. Лариса Козак додала, що після цього може бути запущений механізм накладення відповідного адміністративного стягнення.

Важливо! У разі неможливості прибути з поважних причин (хвороба, обставини непереборної сили, смерть близького родича тощо), громадянин зобов'язаний не пізніше триденного терміну особисто подати відповідні документів, які підтверджують його поважну причину до ТЦК з подальшим прибуттям протягом 7 днів.

До слова, раніше стало відомо, що Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозицію щодо здійснення процедури призову до лав ЗСУ без участі ТЦК.