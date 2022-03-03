З цих мобілізованих людей буде сформовано підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

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Більшість із цих людей мають російські паспорти.

"Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса", – відзначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ", – наголосив Залужний.

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